Entregaron lotes de Chacabuco para todos II

Acto.
Esta tarde la Municipalidad entregó lotes del programa Chacabuco para Todos II.
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El acto se llevó a cabo en la quinta 304, que está ubicada en Mateo Muro entre Mateo Barón y Coronel Melián. Se trató de 140 terrenos distribuidor entre afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión Obrera Molinera.
Al frente de esta iniciativa estuvo el intendente Rubén Darío, el cual fue acompañado por la jefa de Casa de Tierras Romina Barbetta entre otros funcionarios.
Todavía falta entregar los lotes de la quinta 324 en Doctor Fernández y Correa, que tiene como beneficiarios a afiliados a los sindicatos de municipales, panaderos, camioneros y playeros.
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