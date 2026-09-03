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jueves, 3 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Nelson

 

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 - Nelson Oscar González. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Ituzaingó 127. Sepelio: mañana a las 9.00.

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