Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Nelson
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- Nelson Oscar González. Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Ituzaingó 127. Sepelio: mañana a las 9.00.
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