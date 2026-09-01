Homenaje en el Sur a un fallecido joven de Chacabuco

Acto.
En el sur argentino se rindió homenaje a las víctimas de una tragedia ocurrida hace 24 años, en la que murió un joven de Chacabuco junto a otras 8 personas.
Volver a Chacabuquero.
Se trató del acto por el aniversario de la avalancha mortal del cerro Ventana ocurrida el 1 de septiembre de 2002. Allí perdió la vida Paolo Machello, que era estudiante del profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén.
Walter Machello, padre de Paolo, viajó de Chacabuco para participar en el acto. "El tiempo pasa a ser una anestesia del dolor -le dijo el vecino al diario El Cordillerano-. No significa que el dolor desaparezca. Hay momentos en los que vuelve con fuerza, incluso después de muchos años. Hay días que resurge de nuevo y te preguntás: ¿y ahora qué?. La ausencia aparece después de cada etapa cumplida, de cada cosa que se hace y de cada nuevo momento de la vida"
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