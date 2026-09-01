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martes, 1 de septiembre de 2026

Altercado en la vía publica en Chacabuco

Otra vez.

Este martes al mediodía se reportó un altercado entre jóvenes en la vía pública.



Volver a Chacabuquero.

Vecinos llamaron a la Policía porque además de la pelea se habían reunido en torno a los participantes dos grupos de adolescentes.

Sin embargo, antes del arribo del patrullero, los participantes del incidente y los espectadores se retiraron del lugar.  Ocurrió en inmediaciones de Quintana e Ituzaingó, a la salida de la escuela secundaria que comparte edificio con la Escuela primaria N°45.  No es la primera vez que pasa.


Retenida. Personal de Tránsito retuvo este mediodía una moto con escape antirreglamentario, sin luces ni patentes. Ocurrió en inmediaciones de San Martin y Falucho, ante la plazoleta Libertad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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