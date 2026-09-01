Altercado en la vía publica en Chacabuco

Otra vez.
Este martes al mediodía se reportó un altercado entre jóvenes en la vía pública.
Volver a Chacabuquero.
Vecinos llamaron a la Policía porque además de la pelea se habían reunido en torno a los participantes dos grupos de adolescentes.
Sin embargo, antes del arribo del patrullero, los participantes del incidente y los espectadores se retiraron del lugar. Ocurrió en inmediaciones de Quintana e Ituzaingó, a la salida de la escuela secundaria que comparte edificio con la Escuela primaria N°45. No es la primera vez que pasa.
Retenida. Personal de Tránsito retuvo este mediodía una moto con escape antirreglamentario, sin luces ni patentes. Ocurrió en inmediaciones de San Martin y Falucho, ante la plazoleta Libertad.
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