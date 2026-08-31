"Me agredieron en la plaza principal de Chacabuco"

Nota pedida
Con dolor en el alma y en el cuerpo quiero hacer público lo que me ocurrió hoy domingo a la tarde.
Volver a Chacabuquero.
Después de varios días en cama por un tema de salud, salí para disfrutar del sol. Fui acompañada a la plaza San Martín. Me separé de mí acompañante momentáneamente, buscando un banco libre. Yo me movilizo en silla de ruedas y tengo 73 años.
En un momento, sumamente desprevenida, recibo un empujón sobre mi silla, dando un latigazo en mi espalda (donde llevo prótesis). Me doy vuelta y un adolescente sale cruzado de brazos por el césped ,sin darse vuelta, en actitud de "yo no fui", en dirección a donde estaban sus amigos y amigas (dos grupos de diez, en dos rondas, sentados en el suelo).
La bronca y la impotencia fue tal que decidí subir al césped, seguirlo y encarar a todo el grupo que se divertía con la "hazaña" del amigo. Les pregunto si aprobaban y les divertía lo que había hecho ese compañero, que yo podía ser la abuela de cualquiera de ellos. Si les gustaría que alguien le hiciera a su abuela lo que él me hizo a mí. Algunos dijeron que no, otros, que era un pelot..., algunos pocos se reían.
Sinceramente me preocupa y mucho lo que está pasando con algunos jóvenes. Vemos en los noticieros como maltratan a abuelos para robarles, y nos horrorizamos. Hoy me agredieron, me usaron como divertimento con total impunidad y sin ninguna razón, sólo para reírse un rato. Mi cabeza no puede aceptar que este tipo de situaciones se tengan que normalizar. Me duele en el alma ver cosas que unos años atrás, eran impensables.
Firma:
Silvia (Se identificó ante Chacabuquero)
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