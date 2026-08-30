Choque en la noche de Chacabuco

Situación.
Esta noche se registró un choque en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos motos. Uno de los vehículos se retiró del lugar antes del arribo de la Policía. Iban dos personas en el mismo. La otra moto es una Yamaha XTZ que era guiada por un vecino de 33 años. Este se quedó a hablar con la Policía.No fue necesaria la presencia del SAME. Ocurrió en Corrientes y Villegas.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Trasladado a la Comisaría de Chacabuco
- Demorado en un barrio de Chacabuco
- Piden respetar la veda del pejerrey en Chacabuco
- Accidente en la autopista Chacabuco - Junín
- Salió a bailar y le robaron en Chacabuco
- Hallazgo en la noche de Chacabuco
- Se pasaron de la raya en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Comunicado para prevenir las consecuencias del Niño en Chacabuco
- Daños y conflictos a lo largo del día en Chacabuco
, Video: Así fue el accidente entre una moto y una camioneta en Chacabuco
- El video de los ladrones de Chacabuco
- Fallecimiento en un barrio de Chacabuco
- Disturbios y corridas en la madrugada de Chacabuco
- Detectaron varios borrachos al volante en Chacabuco
- Video: Choque, daños y escape en el centro de Chacabuco
- Cadena de oración por una vecina internada en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario