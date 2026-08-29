El video de los ladrones de Chacabuco

Para ver.
La víctima de uno de los últimos robos ocurridos en Chacabuco compartió un video con Chacabuquero.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de las imágenes que muestran como dos sujetos se llevan de tiro una moto. Fue Keo Banegas quien facilitó el video. Le robaron una Motomel Blitz 110 en la madrugada del viernes. El rodado estaba estacionado en Alsina y Pringles.
Video:
La denuncia fue radicada por la víctima en la Comisaría de Chacabuco.
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