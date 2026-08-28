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viernes, 28 de agosto de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó que ese efectuará una interrupción programada del servicio de energía en un sector de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto"

Será este sábado 29 de agosto en el Alimentador N°2, desde las 8.00hs hasta 12.00hs afectando la zona delimitada por las siguientes calles:  Acc. Hipólito Yrigoyen y Ruta Nº 7 a Junín y adyacencias. Así como también la zona norte rural del partido de Chacabuco hacia intersección de las ruta 30 y 191 .

Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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