Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó que ese efectuará una interrupción programada del servicio de energía en un sector de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Será este sábado 29 de agosto en el Alimentador N°2, desde las 8.00hs hasta 12.00hs afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Acc. Hipólito Yrigoyen y Ruta Nº 7 a Junín y adyacencias. Así como también la zona norte rural del partido de Chacabuco hacia intersección de las ruta 30 y 191 .
Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Emergencia de salud en la zona céntrica de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio
- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida
- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco
- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco
- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad
Todavía se habla de esto:
- Semana de Chacabuco: carrera, recitales, payadores y desfile
- Chacabuco recibió bicicletas y cascos
- Avance concreto para que Chacabuco cuente con transporte colectivo de pasajeros
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vuelco en un barrio de Chacabuco
- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día
No hay comentarios:
Publicar un comentario