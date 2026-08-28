Robo y daños en Chacabuco

Este viernes.
Este viernes se registró un nuevo hecho de inseguridad en Chacabuco.
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Alguien sustrajo mercadería y una garrafa de un inmueble en el que funciona un merendero para niños. El mismo se encuentra en inmediaciones de la Estación de Tren de la ciudad, en el barrio Los Amigos. Cabe recordar que a unos 100 metros hay una custodia permanente de la Policía contra la usurpación del predio cedido a la Universidad Tecnológica Nacional. La situación fue dada a conocer por los responsables del merendero. No es la primera vez que ocurre algo así.
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