Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco

Seguridad.
Desde el Área de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco se informó sobre la activación de un nuevo equipo de identificación de patentes en la ciudad cabecera del partido.
Volver a Chacabuquero.
|"El Corte Perfecto", chanchería y granja
El mismo consiste en una cámara acondicionada para leer los dominios de los rodados que ingresan y salen de la ciudad para saber si los rodados tienen algún impedimento para circular. Las notificaciones son controladas desde el Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad de la Municipalidad. El equipo fue instalado en el acceso Juan XXIII.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vuelco en un barrio de Chacabuco
- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día
Todavía se habla de esto:
- Le quisieron robar en Chacabuco
- Se encendieron nuevas luces en un barrio de Chacabuco
- Choque con una persona lesionada en el acceso a Chacabuco
- Demorado en otra ciudad con algo de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Fue adjudicada la Concesión de la Autopista y ruta que pasa por Chacabuco
- Siguen aumentando los casos de Triquinosis en la zona
- Ladrón en fuga en la noche de Chacabuco
- Muchos secuestros y un mismo motivo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario