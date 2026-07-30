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jueves, 30 de julio de 2026

Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco

 


Seguridad.

Desde el Área de Seguridad de la Municipalidad de Chacabuco se informó sobre la activación de un nuevo equipo de identificación de patentes en la ciudad cabecera del partido.



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El mismo consiste en una cámara acondicionada para leer los dominios de los rodados que ingresan y salen de la ciudad para saber si los rodados tienen algún impedimento para circular. Las notificaciones son controladas desde el Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad de la Municipalidad. El equipo fue instalado en el acceso Juan XXIII. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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