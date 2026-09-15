Robo y daños en una avenida de Chacabuco

Esta mañana.
En el inicio del día se reportó un robo en una vivienda, en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina llamó a la Policía para informar que al regresar a la casa se dió cuenta que la puerta estaba dañada y le faltaban ciertas pertenencias. Ocurrió en inmediaciones de Perón y Correa, mientras la vecina no estaba en el lugar.
Accidente. Por otro lado, se reportó un accidente en Zapiola y Santa Fe. Participaron un auto y una moto. No hubo lesionados.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El Milki dejó el barrio a la fuerza en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mujer detenida cerca de Chacabuco por un delito muy particular
- Ya se habla en medios nacionales del estafador de Chacabuco
- Accidente cerca de una escuela de Chacabuco
- Todo sobre la Expo Rural 2026 de Chacabuco: charlas, remates y algo más
- Se supo cuánto dinero recibirá el Municipio para pavimentar calles en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Video: Conflicto por una moto entre jóvenes y agentes de Tránsito en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario