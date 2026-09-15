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martes, 15 de septiembre de 2026

Robo y daños en una avenida de Chacabuco

 


Esta mañana.

En el inicio del día se reportó un robo en una vivienda, en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

"El Corte perfecto"

Una vecina llamó a la Policía para informar que al regresar a la casa se dió cuenta que la puerta estaba dañada y le faltaban ciertas pertenencias. Ocurrió en inmediaciones de Perón y Correa, mientras la vecina no estaba en el lugar.

Accidente. Por otro lado, se reportó un accidente en Zapiola y Santa Fe. Participaron un auto y una moto. No hubo lesionados.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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