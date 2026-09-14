Se supo cuánto dinero recibirá el Municipio para pavimentar calles en Chacabuco

Convenio.
Este lunes se supo la cantidad de dinero que la Provincia de Buenos Aires acordó enviar a la Municipalidad de Chacabuco para obras de pavimentación de calles.
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|Chanchería y granja "El corte perfecto"
Es porque se publicó el acuerdo entre la Comuna y uno de los Ministerios bonaerenses. La transferencia tiene el formato de subsidio y es por un total de 970.152.129,98 de pesos. Se estableció que en el ejercicio 2026 se invertirá la suma de 679.106.490,99 de pesos para la obra. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de su dependencia competente, deberá adoptar los recaudos necesarios a efectos de contemplar en el primer diferido la suma de 291.045.638,99 de pesos.
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