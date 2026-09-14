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lunes, 14 de septiembre de 2026

Se supo cuánto dinero recibirá el Municipio para pavimentar calles en Chacabuco

 


Convenio.

Este lunes se supo la cantidad de dinero que la Provincia de Buenos Aires acordó enviar a la  Municipalidad de Chacabuco para obras de pavimentación de calles.



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Es porque se publicó el acuerdo entre la Comuna y uno de los Ministerios bonaerenses. La transferencia tiene el formato de subsidio y es por un total de 970.152.129,98 de pesos. Se estableció que en el ejercicio 2026 se invertirá la suma de 679.106.490,99 de pesos para la obra. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de su dependencia competente, deberá adoptar los recaudos necesarios a efectos de contemplar en el primer diferido la suma de 291.045.638,99 de pesos. 

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