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domingo, 13 de septiembre de 2026

Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco

 


Accidentada.

Una mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital esta mañana tras sufrir un accidente en la vía pública.



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@detramas.ch
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Según los vecinos, se golpeó la cabeza tras sufrir una caída a poco de haber salido caminando de su casa. Al parecer, el golpe le produjo una hemorragia que preocupó a los vecinos de la cuadra dada que tiene edad avanzada. Estaba consciente. Ocurrió en Catamarca entre Matheu y Larrea.

"El corte perfecto"

Tránsito. Resultado del Operativo de prevención sobre calle Av Saavedra y Pueyrredón; Cerrito e H Yrigoyen de la Subsecretaría de Tránsito: se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas con escape antirreglamentario. Se retuvo un automóvil y una motocicleta sus conductores en estado de alcoholemia positivo. Se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por estacionar camión en zona no permitida

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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