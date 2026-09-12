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sábado, 12 de septiembre de 2026

Más datos sobre los detenidos en Chacabuco tras una persecución en la ruta 7

 

De película. No eran ladrones.

Con el paso de la horas se conocieron más datos de la causa que terminó con dos detenidos en Chacabuco tras una persecución policial por la ruta 7.



Volver a Chacabuquero.

"El corte perfecto"

Chacabuquero fue el primero en informar sobre la situación que finalizó en una estación de servicio ubicada en inmediaciones de la rotonda de la Spada Rota. Pero no se sabían los motivos de la persecución. Otros medios hablaron de un robo en Junín pero esa información es errónea. El parte oficial indica que todo comenzó con un "cuento del tío" en Vedia. Una mujer de 79 años entregó de buena fe dinero en efectivo a unas personas luego de una maniobra en la que alguien la llamó por teléfono haciéndose pasar por un familiar. 

Con este auto comenzó la fuga

La situación fue puesta en conocimiento de la Policía de la provincia de Buenos Aires. A través del Área de Investigaciones con apoyo de cámaras de seguridad y vigilancia se pudo establecer que uno de los vehículos usados por los estafadores estaba en Junín. Lo habían dejado abandonado dos sujetos que se subieron a un VW Polo color negro. Este rodado fue con el que escaparon y fueron perseguidos hasta Chacabuco por la DDI luego del seguimiento realizado por el Centro de Monitoreo de Junín.

@detramas.ch
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Los dos coches fueron secuestrados y se decomisó todo lo que había en su interior. Los detenidos resultaron tener 21 y 44 años. Fueron puestos a disposición de la Justicia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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