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miércoles, 9 de septiembre de 2026

Fallecimiento en Chacabuco

 


Situación.

En las últimas horas se registró el fallecimiento de una persona de sexo masculino en la ciudad de Chacabuco.



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El Corte perfecto, chanchería


Al parecer, tenía domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. No hubo médico en la ciudad que quisiera firmar el certificado de defunción. Es por eso que se envió el cuerpo a la Morgue judicial de Junín para que le realicen una autopsia y se establezca fehaciente la causa de muerte.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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