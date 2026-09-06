El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal nació cerca de Chacabuco

Evento en Rawson.
Un alfajor elaborado en el partido de Junín se llevó el primer premio de la Fiesta del Alfajor Artesanal de Rawson.
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Se llama El Morseño y se destacó entre los más de 60 productos que se expusieron este domingo en la plaza San Martín de la mencionada localidad.
Cabe recordar que el jurado estuvo integrado por Marcelo Benetti, pastelero de Chacabuco; Haydee Ledesma, pastelera de Chivilcoy; Alejandra Rampoldi, emprendedora gastronómica y docente de Carmen de Areco; María del Pilar Pagniez, gastronómica de Rawson; y Pielsen, pastelera y gastronómica de Carmen de Areco.
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