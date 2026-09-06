Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 6 de septiembre de 2026

Situación violenta y daños en un barrio de Chacabuco

 


Situación violenta.

Esta madrugada se reportó una situación violenta en un barrio alejado del centro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Corte perfecto, chanchería

Una vecina pidió auxilio a la Policía por una situación violenta, en dos oportunidades. En la segunda, acusó a su ex pareja y padre de su hijo de dañar a patadas la puerta de su vivienda. Se le dio intervención a la Comisión de la Mujer y la Familia. Ocurrió en Castelli continuación.

@detramas.ch
Click en la imagen para ver en Instagram
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Necrológica II

- Necrológica I

- Se quedó sin el 12 por estar 14 en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Se complicó el fuego y tuvieron que ir los bomberos de Chacabuco

- Un sindicato pide que alguien esté presente en la paritarias municipales si o si

- Golía: "Hacen falta más lugares de encuentro como éste"

- Vecino agredido en un barrio de Chacabuco 

- Vecina de Chacabuco: "La moto quedó debajo del auto y mi marido sobre el capot después del choque"

- Necrológica I

- Pronostican un cambio en el tiempo de Chacabuco

- Muchos conductores ebrios en Chacabuco 

- Accidente en la madrugada de Chacabuco

- El Frente Renovador de la región ya tiene a su "candidato natural" para el 2027



 

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)