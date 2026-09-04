El Frente Renovador de la región ya tiene a su "candidato natural" para el 2027

Golía estuvo en la mesa principal del plenario.
El Frente Renovador llevó a cabo un plenario seccional y se inclinó por respaldar a su candidato natural para las Elecciones presidenciales del 2027.
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En la mesa principal se sentaron el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; la vicepresidenta cuarta del Senado bonaerense, Valeria Arata; y el intendente de Chacabuco, Darío Golía; junto a sus pares de Rivadavia, Juanci Martínez; y de General Pinto, Fernando Rodríguez.
Entre la militancia renovadora hubo representantes de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Junín, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Se criticó el impacto en los distritos de la situación económica generada por las políticas del presidente Javier Milei; se respaldó a Sergio Massa como candidato a presidente; y se impulsó a los militantes a tratar de ampliar a los frentistas para que ganen las intendencias de la sección electoral. También se defendió a las PASO para organizar el horizonte político.
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