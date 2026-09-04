Este viernes.
Este viernes hubo un alerta en la región por un robo.
Volver a Chacabuquero.
Alguien sustrajo un furgón Mercedes Benz Sprinter, dominio AC262KG, con chasis negro que estaba estacionado en la ciudad de Junín ante un supermercado. El vehículo pertenece a la firma Alimentos Junín.
El hecho fue comunicado a las Comisarías de la zona como marcan los protocolos.
Foto: Junín 24
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