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viernes, 4 de septiembre de 2026

Alerta en la región por un robo

 


Este viernes.

Este viernes hubo un alerta en la región por un robo.



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El Corte Perfecto, chanchería

Alguien sustrajo un furgón Mercedes Benz Sprinter, dominio AC262KG, con chasis negro que estaba estacionado en la ciudad de Junín ante un supermercado. El vehículo pertenece a la firma Alimentos Junín. 

El hecho fue comunicado a las Comisarías de la zona como marcan los protocolos.

Foto: Junín 24

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