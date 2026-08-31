Video: Allanamientos por un violento robo en Chacabuco

Un detenido, demorados y algo más. Se agregó un video que muestra imágenes del robo y de los llanamientos.
La Policía de la provincia de Buenos Aires realizó un procedimiento para esclarecer un violento robo ocurrido en las últimas horas en Chacabuco.
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En el hecho delictivo participaron varias personas y fue agredido el casero de una propiedad de donde se robaron pertenencias y animales.
Gracias al registro de las cámaras de seguridad de la municipalidad se pudo establecer el rodado en el que se movilizaban los ladrones y su itinerario. También se llevaron a cabo dos allanamientos en el barrio San Cayetano. Fue aprendido un sujeto y se secuestró una camioneta que habría sido utilizada en el hecho delictivo. En uno de los lugares también se secuestró una moto que tenía pedido de secuestro por robo. Por esto se demoró a unos menores acusados de la sustracción.
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