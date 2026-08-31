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lunes, 31 de agosto de 2026

Una averiguación de paradero que termino de manera particular en Chacabuco

 


Situación.

En las últimas horas se registró un caso de averiguación de paradero en Chacabuco que terminó de una manera particular.



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Un vecino llamó a la policía para dar cuenta de la búsqueda de su joven pareja. La mujer se había ausentado de la casa el jueves y no había regresado hasta el domingo. A raíz de esta situación se inició un proceso que terminó con el testimonio de un familiar de la persona desaparecida que explicaba que la mujer se había ido porque era víctima de violencia de género. Quedó para las próximas horas la radicación de una denuncia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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