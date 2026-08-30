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domingo, 30 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse:  Miguel Ángel 

 

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  - Miguel Ángel Daluisio. Falleció a los 61 años. Casa de duelo: Doctor Fernández 21. Sepelio mañana a las 16.30.

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