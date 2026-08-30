Piden respetar la veda del pejerrey en Chacabuco

Laguna, rios y arroyos.
Desde el Club de Pesca de Chacabuco se recordó que el martes comienza la veda del pejerrey .
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La misma se extenderá hasta el 30 de noviembre y tiene por finalidad favorecer el ciclo reproductivo de este pez. Esta dispuesta por una disposición provincial y alcanza a tofo el territorio bonaerense.
Dentro de ese plazo en la laguna de Rocha, ríos y arroyos que atraviesan Chacabuco sólo se podrán pescar hasta 15 piezas los sábados, domingos y feriados
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