Video: Choque, daños y escape en el centro de Chacabuco

Situacion.
Un conductor causó daños en el vehículo de un tercero en el centro de Chacabuco y se fue del lugar.
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Sin embargo, una cámara de seguridad captó la situación. Ahora la dueña del coche dañado está tratando de ubicar al otro rodado.
Video captado por una cámara de seguridad:
En el video se puede ver como un auto Chevrolet Astra intenta estacionar, pero en medio de las maniobras choca a otro rodado que estaba detenido y sin ocupantes. Ocurrió el jueves en Zapiola entre Alsina y Primera Junta. La vecina que publicó el video es de apellido Olleta.
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