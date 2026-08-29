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sábado, 29 de agosto de 2026

Video: Choque, daños y escape en el centro de Chacabuco

 


Situacion.

Un conductor causó daños en el vehículo de un tercero en el centro de Chacabuco y se fue del lugar.



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Sin embargo, una cámara de seguridad captó la situación. Ahora la dueña del coche dañado está tratando de ubicar al otro rodado.

Video captado por una cámara de seguridad:

En el video se puede ver como un auto Chevrolet Astra intenta estacionar, pero en medio de las maniobras choca a otro rodado que estaba detenido y sin ocupantes. Ocurrió el jueves en Zapiola entre Alsina y Primera Junta. La vecina que publicó el video es de apellido Olleta.

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