Principio de incendio en kas afueras de Chacabuco

Esta noche
Esta noche se registró una salida de bomberos voluntarios de Chacabuco por un principio incendio en un automóvil.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en inmediaciones de la intersección de la avenida Frondizi con el camino ancho a Bragado.
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