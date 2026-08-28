Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 28 de agosto de 2026

Principio de incendio en kas afueras de Chacabuco

 

Esta noche 

Esta noche se registró una salida de bomberos voluntarios de Chacabuco por un principio incendio en un automóvil. 



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en inmediaciones de la intersección de la avenida Frondizi con el camino ancho a Bragado. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Golía: "A esta obra nos la solicitaron los vecinos de Chacabuco"

- Le robaron a un vecino en el centro de Chacabuco

- Emergencia de salud en la zona céntrica de Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Robo y daños en Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio 

- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida

- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco 

- Necrológicas II

- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco 

- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad 

Todavía se habla de esto: 

- Semana de Chacabuco: carrera, recitales, payadores y desfile

- Chacabuco recibió bicicletas y cascos

- Avance concreto para que Chacabuco cuente con transporte colectivo de pasajeros

- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco 

- Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco

- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Vuelco en un barrio de Chacabuco

- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)