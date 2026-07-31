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viernes, 31 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Raúl. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Roberto Raúl Navarro "Petaco". Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Güemes 66. Sepelio a las 15.00.

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