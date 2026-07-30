Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
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|Fletes Elías, mudanzas y traslados
|"El Corte Perfecto", chanchería y granja
En un principio era para la tarde del vienes pero ahora se extendió hasta la noche del mismo día. Se mantiene el nivel de alerta en amarillo.
En la zona, los distritos alcanzados en la zona son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
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