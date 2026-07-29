Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 29 de julio de 2026

Choque con una persona lesionada en el acceso a Chacabuco

Esta noche.

Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 




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fletes Elías Chacabuco
Fletes Elías

Participaron un auto y una camioneta. Una mujer que circulaba en el coche fue trasladada en ambulancia al Hospital municipal. Ocurrió en Hipólito Yrigoyen y Cadelago. Cabe recordar que horas antes en Yrigoyen y Carlos Gardel chocaron una moto y un SUV 




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