Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 29 de julio de 2026

Se encendieron nuevas luces en un barrio de Chacabuco

Esta noche.

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó el acto de inauguración y encendido de la nueva iluminación LED en el barrio Néstor Kirchner, una obra que abarca 15 cuadras sobre las calles Cadelago, entre Acceso Hipólito Yrigoyen y Junín, Villegas, La Plata, y Junín, más los pasajes Olmedo, Cámpora.



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Durante el acto, el jefe comunal expresó su satisfacción por concretar una nueva mejora para el barrio y recordó la transformación que experimentó el sector en las últimas dos décadas.

"Me llena de alegría llegar a este lugar, donde hace 23 años había una montaña de piedras y hoy vemos un barrio que proyectamos, que creció y se desarrolló con espacios públicos, un parque infantil, servicios y el suelo consolidado. Hoy estamos inaugurando iluminación LED en 15 cuadras, una obra que mejora la seguridad ciudadana, la seguridad vial y la calidad de vida de todos los vecinos", manifestó Golía.

Con esta intervención, el Municipio continúa avanzando con el plan de recambio e instalación de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, incorporando tecnología que brinda mayor eficiencia energética, mejor iluminación y más seguridad para la comunidad.


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