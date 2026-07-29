Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 29 de julio de 2026

Accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde. Luego hubo otro 

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco. 



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Participaron una moto y un vehículo SUV. Ocurrió en Acceso Hipólito Yrigoyen y Carlos Gardel. Según los vecinos una ambulancia del Hospital llegó al lugar pero no trasladó a nadie. 

La moto fue retenida por personal del Área de Tránsito por falta de documentación reglamentaria.

Posteriormente hubo un choque entre autos en Alsina entre Pringles y Garay. No se registraron lesionados 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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