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martes, 28 de julio de 2026

Temor por los ladrones en un sector alejado de Chacabuco

 


Cuidado.

Existe temor en un sector de la ciudad por los ladrones de caballos.



Volver a Chacabuquero.

Esta tarde un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de personas que sustraen equinos en inmediaciones de República del Líbano y Domínguez. Al parecer, ya se han llevado algún caballo. Es un lugar alejado del centro de Chacabuco pero ubicado en cercanías de la ruta 30 a Chivilcoy.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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