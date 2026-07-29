Fue adjudicada la Concesión de la Autopista y ruta que pasa por Chacabuco

Oficial. Peajes a la vista.
El Gobierno Nacional adjudicó la conversión del Tramo Mediterráneo de los corredores viales que incluyen a la ruta y autopista 7 que atraviesa Chacabuco y la zona
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El tramo “Mediterráneo” comprende 672 kilómetros de la Ruta 7 desde Luján hasta el límite de Córdoba y San Luis y de la Ruta Nacional 35 desde Vicuna Mackena hasta Santa Catalina en la provincia de Córdoba. Ahora cuenta con tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackena. Cuando se transfiera a Creditech se le añadirán cuatro nuevas cabinas de cobro en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena.
La beneficiaria es la sociedad formada entre Creditech y Plantel SA. Había ofertado cobrar un peaje base de 1.989,67 pesos sin IVA. La concesión es por 20 años. También se quedaron con el Tramo Portuario Sur.
Otro tema de interés para los vecinos es que el Tramo Puntano fue adjudicado a la soledad Basaa SA - Cecosa SA. Es que esa empresa debería hacerse cargo de terminar la Variante Chacabuco como parte de las obras comprometidas en el pliego de condiciones que había trascendió.
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