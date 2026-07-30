Vuelco en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en un sector de Chacabuco.
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Volcó el acoplado de un camión cargado con cereal. No hubo heridos. El chofer es de apellido Álvarez. Ocurrió en Perón y Soler. El transporte estaba doblando y las ruedas traseras cayeron a un zanjón.
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