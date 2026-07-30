Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 30 de julio de 2026

Vuelco en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en un sector de Chacabuco.



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Volcó el acoplado de un camión cargado con cereal. No hubo heridos. El chofer es de apellido Álvarez. Ocurrió en Perón y Soler. El transporte estaba doblando y las ruedas traseras cayeron a un zanjón.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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