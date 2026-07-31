Partidos de fútbol postergados por la lluvia en Chacabuco

Día definido.
Liga Deportiva informó que por razones climáticas se postergan los partidos que debían disputarse hoy, viernes 31/07 en cancha de Huracán donde se enfrentaban San Miguel y Peña la Doce en categoría Sub 23 y Primera División
Volver a Chacabuquero.
Los encuentros se reprograman en la misma cancha para el día martes 04/8 con mismos horarios.
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