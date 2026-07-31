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viernes, 31 de julio de 2026

Partidos de fútbol postergados por la lluvia en Chacabuco

Día definido.

Liga Deportiva informó que por razones climáticas se postergan los partidos que debían disputarse hoy, viernes 31/07 en cancha de Huracán donde se enfrentaban San Miguel y Peña la Doce en categoría Sub 23 y Primera División 



Volver a Chacabuquero.

Los encuentros se reprograman en la misma cancha para el día martes 04/8 con mismos horarios.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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