Avance concreto para que Chacabuco cuente con transporte colectivo de pasajeros

Este mediodía.
Este mediodía el intendente Rubén Darío Golía recibió al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. Fue para avanzar con la implementación en la ciudad de transporte colectivo de pasajeros.
Volver a Chacabuquero.
|Fletes Elías, mudanzas y traslados
La Provincia se comprometió a garantizar el subsidio al transporte para los posibles prestadores. Próximamente se estaría avanzando con la licitación del servicio. Se tienen que confeccionar los pliegos de condiciones. En principio habría 3 unidades recorriendo la ciudad.
ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vuelco en un barrio de Chacabuco
- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día
Todavía se habla de esto:
- Le quisieron robar en Chacabuco
- Se encendieron nuevas luces en un barrio de Chacabuco
- Choque con una persona lesionada en el acceso a Chacabuco
- Demorado en otra ciudad con algo de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Fue adjudicada la Concesión de la Autopista y ruta que pasa por Chacabuco
- Siguen aumentando los casos de Triquinosis en la zona
- Ladrón en fuga en la noche de Chacabuco
- Muchos secuestros y un mismo motivo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario