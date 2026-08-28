Golía: "A esta obra nos la solicitaron los vecinos de Chacabuco"

Acto.
El Intendente Municipal, Darío Golía, inauguró este viernes dos nuevas cuadras de luminarias LED, en Pasaje Dr. Pietranera entre Sosa y Rocha. El Jefe Comunal dialogó junto a los vecinos y vecinas que se acercaron a la inauguración y agradecieron por la obra realizada. De esta forma, son más de 500 cuadras de luminarias LED ejecutadas bajo la actual gestión de Golía.
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"Hoy inauguramos nuevas cuadras de iluminación en este importante y lindo barrio, junto a los vecinos, dos cuadras que pudimos completar para cambiar la visibilidad, la seguridad. Una obra que nos solicitaron y que hoy podemos darle cumplimiento. Seguimos proyectando y trabajando por más obras", destacó el Jefe Comunal.
Antes de finalizar, el Intendente Golía resaltó en sus palabras la intensa agenda de actividades que se realizó desde la gestión municipal, destacando la inauguración del Centro de Obesidad, Diabetes, Endocrinología y Nutrición, así como también la firma del Intendente junto al Gobernador, Axel Kicillof, para la llegada de maquinaria vial a Chacabuco, las cuatro cuadras de pavimento sobre calle Santiago del Estero y la adhesión del Municipio a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA).
Comunicado. La Dirección de Hidráulica de la Municipalidad de Chacabuco pone en conocimiento de los propietarios de predios rurales que se encuentra prohibida la realización de obras de canalización, modificación o limpieza de canales sin la correspondiente autorización de Hidráulica Municipal.
Para llevar adelante este tipo de tareas, los propietarios deberán solicitar previamente la autorización correspondiente, mediante un expediente administrativo dirigido al Subsecretario Técnico del Municipio.
La medida tiene como objetivo garantizar que las intervenciones sobre los canales y cursos de escurrimiento se realicen de manera adecuada, evitando modificaciones que puedan afectar el normal funcionamiento del sistema hidráulico y generar inconvenientes en otros sectores.
Se solicita a los propietarios rurales cumplir con el procedimiento establecido y no realizar trabajos sin autorización previa.
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