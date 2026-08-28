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viernes, 28 de agosto de 2026

Emergencia de salud en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó un emergencia de salud en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una mujer de 53 años sufrió una descompensación mientras realizaba una práctica deportiva en un gimnasio. Al parecer, se encontraba en una pileta y sufrió el problema de salud. Pudo salir del natatorio y desde el lugar se pidió la presencia del SAME. Se la trasladó al Hospital en ambulancia inconsciente. Ocurrió en Saavedra entre Maipú y Urquiza.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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