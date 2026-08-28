Emergencia de salud en la zona céntrica de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un emergencia de salud en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer de 53 años sufrió una descompensación mientras realizaba una práctica deportiva en un gimnasio. Al parecer, se encontraba en una pileta y sufrió el problema de salud. Pudo salir del natatorio y desde el lugar se pidió la presencia del SAME. Se la trasladó al Hospital en ambulancia inconsciente. Ocurrió en Saavedra entre Maipú y Urquiza.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio
- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida
- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco
- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco
- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad
Todavía se habla de esto:
- Semana de Chacabuco: carrera, recitales, payadores y desfile
- Chacabuco recibió bicicletas y cascos
- Avance concreto para que Chacabuco cuente con transporte colectivo de pasajeros
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vuelco en un barrio de Chacabuco
- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día
No hay comentarios:
Publicar un comentario