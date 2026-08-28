Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 28 de agosto de 2026

Le robaron a un vecino en el centro de Chacabuco



Inseguridad.

Un vecino sufrió un robo en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto"

Dis personas se llevaron su moto Motomel Blitz 110. Ocurrió a las 3.00 de la mañana en Alsina y Pringles. Ante cualquier novedad, llamar al 911.

Una cámara captó a las personas caminando con la moto:



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Principio de incendio en kas afueras de Chacabuco

- Golía: "A esta obra nos la solicitaron los vecinos de Chacabuco"

- Emergencia de salud en la zona céntrica de Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Robo y daños en Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio 

- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida

- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco 

- Necrológicas II

- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco 

- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad 

Todavía se habla de esto: 

- Semana de Chacabuco: carrera, recitales, payadores y desfile

- Chacabuco recibió bicicletas y cascos

- Avance concreto para que Chacabuco cuente con transporte colectivo de pasajeros

- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco 

- Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco

- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Vuelco en un barrio de Chacabuco

- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)