Le robaron a un vecino en el centro de Chacabuco

Inseguridad.
Un vecino sufrió un robo en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dis personas se llevaron su moto Motomel Blitz 110. Ocurrió a las 3.00 de la mañana en Alsina y Pringles. Ante cualquier novedad, llamar al 911.
Una cámara captó a las personas caminando con la moto:
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