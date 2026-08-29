Se pasaron de la raya en Chacabuco

Este sábado.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco emitió su informe diario.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria su conductor menor de 15 años. Se labraron 9 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje.
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