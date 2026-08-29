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sábado, 29 de agosto de 2026

Se pasaron de la raya en Chacabuco

 


Este sábado.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco emitió su informe diario.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria su conductor menor de 15 años. Se labraron 9 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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