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sábado, 29 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Angélica

 

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- Angélica Domínguez viuda de Hipólito. Falleció a los 74 años. Casa de duelo: Alcira de la Peña Pasaje 3. Sepelio a las 16.30

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