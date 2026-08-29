Que en paz descanse: Angélica
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- Angélica Domínguez viuda de Hipólito. Falleció a los 74 años. Casa de duelo: Alcira de la Peña Pasaje 3. Sepelio a las 16.30-
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