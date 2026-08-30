Hallazgo en la noche de Chacabuco

Madrugada. Se agregó el parte de Tránsito sobre el hallazgo con una foto nueva.
Esta madrugada se reportó un hallazgo en un sector de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Personal de la Subsecretaría de Tránsito convocó a la Policía para identificar una moto y resultó que tenía pedido de secuestro por robo. La denuncia había sido radicada en Chacabuco tiempo atrás. Sería una Yamaha FZ. Al parecer alguien la dejó tirada en el camino abandonada al verse seguido por agentes de Tránsito.
Según el archivo de Chacabuquero un vecino denunció el robo de una moto semejante a principios de agosto.
Parte de Tránsito: "En recorrido de móviles y motos de tránsito sobre Acc Juan XXlll y Andes se divisó una motocicleta con tres personas a bordo de la misma. Al ver las motos y móviles de Tránsito la dejan abandonada y se dan a la fuga. La motocicleta tenía pedido activo de robó".
Más de Tránsito: En un operativo de prevención y control de alcoholemia en el corredor nocturno en Hipólito Yrigoyen y Cerrito se retuvieron 4 automóviles y 4 licencias de conducir por alcoholemia positiva. Recorrido de móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad donde se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria una de las mismas con pedido activo de robó. Una era conducida por un menor de edad. Se retuvo una licencia de conducir por falta de casco
.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Bomberos: principio de incendio en una vivienda de Chacabuco
- Accidente en la autopista Chacabuco - Junín
- Salió a bailar y le robaron en Chacabuco
- Se pasaron de la raya en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Comunicado para prevenir las consecuencias del Niño en Chacabuco
- Daños y conflictos a lo largo del día en Chacabuco
, Video: Así fue el accidente entre una moto y una camioneta en Chacabuco
- El video de los ladrones de Chacabuco
- Fallecimiento en un barrio de Chacabuco
- Disturbios y corridas en la madrugada de Chacabuco
- Detectaron varios borrachos al volante en Chacabuco
- Video: Choque, daños y escape en el centro de Chacabuco
- Cadena de oración por una vecina internada en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario