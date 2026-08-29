Daños y conflictos a lo largo del día en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde ocurrieron varios conflictos en la ciudad de Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, en inmediaciones del barrio Parque Azul una vecina puso en conocimiento de la Policía que alguien dañó los vidrios de su auto estacionado. Esto podría estar relacionado con una problemática pasional.
Además de otros ñ problemas familiares vinculados con la tenencia de los hijos hubo otras situaciones más bien extrañas como gente llamando a la Comisaria porque habia gente reunida en la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen, o porque unos niños se subieron al techo de una escuela a buscar una pelota de fútbol.
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