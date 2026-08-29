Comunicado para prevenir las consecuencias del Niño en Chacabuco

Comunicado.
Para Chacabuco y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, el escenario para la primavera y el verano 2026/27 merece atención.
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El punto de partida es importante: El Niño se está fortaleciendo. NOAA estima más del 90% de probabilidad de un episodio muy fuerte durante el otoño-invierno del hemisferio norte, y el IRI mantiene una probabilidad prácticamente segura de El Niño hasta comienzos de 2027.
¿Qué puede significar para Chacabuco?
Mayor posibilidad de lluvias por encima de lo normal, especialmente durante la primavera y parte del verano. El Niño suele favorecer una mayor disponibilidad de humedad y episodios de precipitaciones importantes en el centro-este argentino.
Mayor riesgo de tormentas fuertes: no significa que llueva todos los días, sino que pueden alternarse períodos secos con eventos de lluvia muy intensa en pocas horas, algo especialmente importante para canales, alcantarillas y zonas rurales.
Temperaturas: el escenario puede ser más variable, pero el calentamiento global combinado con El Niño favorece períodos de temperaturas elevadas. La OMM también prevé temperaturas superiores a lo normal a escala global durante los próximos meses.
Para la campaña agrícola 2026/27, el aspecto más relevante será el balance entre lluvias acumuladas y lluvias intensas. Un año más lluvioso no necesariamente significa mejor distribución del agua.
En Chacabuco, yo prestaría especial atención a septiembre–octubre–noviembre, porque si se confirma un patrón húmedo, puede aumentar bastante el escurrimiento hacia los canales y bajos rurales.
Firma:
Centro de Investigación de Sistemas Climáticos de la Universidad de Columbia IRI y el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima.
Dirección de Hidráulica
Subsecretario Técnico Rodolfo Bertinatto
Municipalidad de Chacabuco
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