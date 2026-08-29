Fallecimiento en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se reportó el fallecimiento de una mujer en una vivienda de un barrio de Chacabuco.
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Tendría 74 años. Hasta el lugar se acercó personal de la Policía y del SAME convocado por la familia. Todo indica que se trató de una muerte natural. Ocurrió en el este de la ciudad, en inmediaciones del barrio Alcira de la Peña.
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