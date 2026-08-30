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domingo, 30 de agosto de 2026

Accidente en la autopista Chacabuco - Junín

 


Esta mañana.

Esta mañana se reportó un accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins.



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Un vehículo Ford Focus despistó y chocó con un guardarrail. En principio, solamente hubo daños materiales en el rodado. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 232. La Policía estuvo con el conductor de 36 años y apellido Arce, con domicilio en Junín, para saber si necesitaba asistencia médica.


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