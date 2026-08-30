Accidente en la autopista Chacabuco - Junín

Esta mañana.
Esta mañana se reportó un accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins.
Volver a Chacabuquero.
Un vehículo Ford Focus despistó y chocó con un guardarrail. En principio, solamente hubo daños materiales en el rodado. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 232. La Policía estuvo con el conductor de 36 años y apellido Arce, con domicilio en Junín, para saber si necesitaba asistencia médica.
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