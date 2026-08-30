Bomberos: principio de incendio en una vivienda de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un principio de incendio en una vivienda de Chacabuco.
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Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios fueron convocadas por una emergencia en Alsina entre Liniers y Pinto. No obstante, la situación pudo ser controlada antes del arribo de los servidores públicos.
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