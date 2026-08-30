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domingo, 30 de agosto de 2026

Trasladado a la Comisaría de Chacabuco

 


Esta noche.

La Policía trasladó esta noche a la Comisaría a un vecino de 45 años.



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El sujeto fue demorado por no respetar una medida de restricción de acercamiento hacia su ex pareja. La femenina beneficiada con la resolución judicial alertó a la fuerza de seguridad a través de un botón antipático. No hubo daños o lesiones. Ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Coronel Suárez, en inmediaciones de la estación transformadora de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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