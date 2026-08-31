Accidente complicado de explicar en el centro de Chacabuco

Esta tarde. Escrito sobre la base del relato de un testigo.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el centro de Chacabuco. Una mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia.
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El siniestro es complicado de explicar. Según un joven que estaba en la zona, una mujer cruzó caminando la calle Belgrano hacia la plaza San Martín a la altura de Padre Doglia. Cuando se encontraba llegando al riñón del paseo público, una moto y un auto que estaban doblando desde Padre Doglia hacia Belgrano tuvieron una colisión. La moto terminó golpeando a la peatona o esta se asustó y trastabilló. Lo cierto es que terminó cayendo al pavimento. La mujer fue auxiliada en primera instancia por bomberos voluntarios que pasaban por el lugar. También estuvo la Policía y personal de Tránsito.
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