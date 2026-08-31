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lunes, 31 de agosto de 2026

Todos los detalles de la Fiesta del Alfajor de Rawson, Chacabuco

 


Faltan pocos días.

Este fin de semana se llevará a cabo la 9° Fiesta del Alfajor Artesanal de Rawson, partido de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Será este domingo 6 de septiembre desde las 10.00 en la plaza principal de la localidad. El evento cuenta con 64 stands de expositores de 41 localidades.

Los alfajores que compiten provienen de: Pergamino, Capitán Sarmiento, Junín, Chacabuco, Chivilcoy, Los Toldos, 25 de Mayo, Villa Ramallo, Baradero, San Antonio de Areco, Luján, Mercedes, Suipacha, Berisso, Brandsen, Tandil, Mar del Plata, Claromecó y Carmen de Patagones; Bernal, Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Glew, Isidro Casanova, Ituzaingó, La Paternal, Lomas de Zamora, Lomas del Mirador, Martínez, Merlo, Monte Grande, Munro, Pontevedra, Quilmes, Quilmes Oeste, Ramos Mejía, San Justo, San Miguel, Villa Ballester y Villa Luzuriaga.

Habrá shows musicales de Diego Galván y el Bocha Lobosco. También se presentarán los ballets folclóricos Pasión por la danza; Herencia Criolla; y Huellas de Tradición.

Habrá premios para los mejores alfajores y al mejor stand. La fiesta termina a las 19.00.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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