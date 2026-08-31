Calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones de septiembre

Para tener en cuenta.
ANSES, dio a conocer los calendarios de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Volver a Chacabuquero.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 14 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 14 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 14 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 21 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 09 de octubre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 09 de septiembre al 09 de octubre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 08 de septiembre al 09 de octubre.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Todos los detalles de la Fiesta del Alfajor de Rawson, Chacabuco
- "Me agredieron en la plaza principal de Chacabuco"
- Una averiguación de paradero que termino de manera particular en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Choque en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Trasladado a la Comisaría de Chacabuco
- Demorado en un barrio de Chacabuco
- Piden respetar la veda del pejerrey en Chacabuco
- Accidente en la autopista Chacabuco - Junín
- Salió a bailar y le robaron en Chacabuco
- Hallazgo en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario